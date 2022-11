Seltene Schnappschüsse: Catherine Zeta-Jones öffnet ihr Familienalbum

Während es bei Douglas kurz und bündig in den Insta-Stories zu sehen ist, landete es bei Zeta-Jones Profil als Post im Feed. Dazu ein Foto vom festlich gedeckten Tisch und eines von ihren Kindern, die sich im Meer fröhlich umarmen. «Fröhliches Thanksgiving an alle Amerikaner in nah und fern», schreibt Catherine Zeta-Jones dazu. «Da wir dieses Jahr beruflich sehr eingespannt sind, sind wir nicht im Truthahnmodus, sondern in einem ernsthaften Dankbarkeitsmodus für die Segnungen von Gesundheit, Glück und Familie. Liebe Grüsse an euch alle.»