Seltener Anblick: Owen Wilson zeigt sich mit seinen Söhnen im Stadion

Der US–amerikanische Schauspieler Owen Wilson (55) versucht sein Privatleben in aller Regel aus der Öffentlichkeit heraus zu halten. Für ein Fussball–Spiel am Sonntagabend in Los Angeles machte er jetzt allerdings eine Ausnahme. Wie Bilder aus dem dortigen BMO Stadium beweisen, besuchte er gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Ford (13) und Finn (10) die Partie des Los Angeles FC gegen die New York Red Bulls in der Major League Soccer. Die Partie endete 2:2–Unentschieden, nachdem Los Angeles in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer per Elfmeter erzielen konnte. Der Verein postete im Anschluss sogar die Jubelszenen von Wilson und seinen Kindern auf Instagram, die das Remis ausgiebig bejubelten.