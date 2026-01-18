Seltener Auftritt: «Baywatch»-Star Erika Eleniak zeigt Arm-Tattoos

Die Tätowierungen, die bei ihrem jüngsten Auftritt ins Auge fielen, begleiten die Schauspielerin schon seit Jahrzehnten. Bereits in ihren Zwanzigern begann sie, sie sich stechen zu lassen. Im Podcast «Still Here Hollywood» sprach sie offen darüber: «Ich habe viele Tattoos. Es war ein langer Weg.» Jedes einzelne Motiv trage eine persönliche Bedeutung, erklärte Eleniak. Besonders emotional: Ein Tattoo an der Innenseite ihres Arms ist ihrer verstorbenen Mutter Iris gewidmet. «Ich liebe Tattoos. Ich liebe es, dass mein Körper eine Leinwand ist, um meine Geschichten zu erzählen. Es macht Spass», verriet der frühere «Baywatch»–Star im Podcast.