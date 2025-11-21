Seltener Auftritt: Joe Biden besucht Dick Cheneys Trauerfeier

Obamas, Clinton und Trump nicht bei Trauerfeier

Biden war neben George W. Bush (79) einer von nur zwei ehemaligen Präsidenten bei der Trauerfeier: Sowohl die Clintons als auch die Obamas nahmen nicht an der Veranstaltung in Washington D.C. teil. Und auch der amtierende US–Präsident, Donald Trump (79), blieb fern – laut CNN war er nicht eingeladen. Sein Vize JD Vance (41) war ebenso nicht dabei, dafür dessen Vorgänger Kamala Harris (61) und Mike Pence (66).