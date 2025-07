Seltener Auftritt: John Cleese zeigt sich mit Ehefrau Jennifer Wade

Gemeinsame Auftritte des Paares sind selten – umso schöner, dass sich John Cleese trotz einer augenscheinlichen Verletzung gut gelaunt auf dem roten Teppich zeigte. Mit seiner Ehefrau Jennifer Wade posierte er lächelnd für die Kameras. Während Cleese am linken Fuss eine Orthese trug, präsentierte er sich leger in Jeans, blauem Poloshirt und dunkelblauer Jacke. Seine Partnerin wählte einen zurückhaltenden Look mit dunklem Blazer und ebenfalls Jeans.