Seltener Auftritt: Keira Knightley kommt mit Ehemann zu Fashion Week

Bilder zeigen die Eheleute beim Fototermin zu der Modenschau im Opernhaus Palais Garnier. In einem eleganten weissen Kleid mit transparentem Oberteil und Rüschenkragen lächelte die «Stolz und Vorurteil»–Darstellerin Arm in Arm mit James Righton in die Kamera. Der Musiker erschien in einem Anzug mit weissem T–Shirt bei dem prestigeträchtigen Event. Später ergänzte er seinen lässigen Look noch durch eine dunkle Sonnenbrille.