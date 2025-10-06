Seltener Auftritt: Lana Del Rey zeigt sich mit ihrem Ehemann

Das Paar feierte gerade ersten Hochzeitstag

Der öffentliche Auftritt der beiden folgte kurz nach einem besonderen Jubiläum für das Paar. Lana Del Rey und Jeremy Dufrene haben Ende September ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Die Sängerin teilte dazu eine Instagram–Fotostrecke von ihrer Feier im Jahr 2024. Der Beitrag enthielt Bilder von Del Rey und Dufrene, die auf einem Luftkissenboot posieren und sich küssen, den Hochzeitsgästen Jack Antonoff (41) und Margaret Qualley (30), die dem Paar zujubeln, und der zweistöckigen Hochzeitstorte.