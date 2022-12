In Begleitung seiner Frau Rita Wilson (66) und seinem jüngsten Sohn Truman Hanks (26) hat Oscarpreisträger Tom Hanks (66) am Montag die Premiere seines neuesten Films «Ein Mann namens Otto» in Madrid gefeiert. In stylischen Looks machte das Trio den roten Teppich unsicher - ein seltener Anblick.