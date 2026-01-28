Seltener Auftritt von Diane Kruger und Norman Reedus in Paris

Viele Stars bei der Armani–Modenschau

Bei ihrer Date–Night in Paris trafen Diane Kruger und Norman Reedus bei der Modenschau unter anderem auf die Schauspielstars Michelle Pfeiffer (67) und Kate Hudson (46) oder Regisseurin Valeria Bruni Tedeschi (61). Die Stars waren gekommen, um die erste Armani–Privé–Kollektion zu sehen, die von der Nichte des Designers, Silvana Armani, entworfen wurde. Sie trat die Nachfolge von Giorgio Armani an, der im vergangenen September im Alter von 91 Jahren verstorben war.