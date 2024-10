Seltener Auftritt: Woody Allen und seine Frau besuchen Broadway-Show

Zuletzt waren Woody Allen und Soon–Yi Previn US–Medienberichten zufolge am 24. April bei einem Spaziergang in New York fotografiert worden. Ihre Beziehung sorgte schon von Anfang an für einiges Aufsehen – nicht nur wegen des Altersunterschieds. Soon–Yi Previn wurde in den 1970er Jahren im Alter von sieben Jahren von Mia Farrow (79) adoptiert, als sie noch mit ihrem damaligen Ehemann André Previn (1929–2019) verheiratet war. Kurz darauf begann Farrow eine Beziehung mit Woody Allen. Das Paar bekam einen Sohn, und der Regisseur adoptierte 1991 zwei von Farrows Adoptivkindern, Dylan und Moses. Im selben Jahr soll er angeblich eine Affäre mit der damals 21–jährigen Previn begonnen haben.