Das bekommen Fans nur selten zu sehen: Peter Maffay (73) hat sich am Montagabend gemeinsam mit seinem Sohn Yaris (19) bei der Premiere der TV-Show «Happy Birthday Tabaluga!» im Zoo Palast Berlin gezeigt. Arm in Arm und in abgestimmten Outfits posierte das Vater-Sohn-Gespann selbstbewusst für die Kameras.