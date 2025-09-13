Seltener gemeinsamer Auftritt: Mary-Kate und Ashley Olsen in New York

Heute führen die Olsens mit ihrem Label The Row eines der erfolgreichsten Luxusmodehäuser der USA und halten ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Ashley Olsen wurde im August 2023 Mutter eines Sohnes, ihr Ehemann ist der Künstler Louis Eisner. Mary–Kate war von 2015 bis 2021 mit dem französischen Bankier Olivier Sarkozy verheiratet und lebt seit der Trennung zurückgezogen in New York. Im Sommer 2024 sorgte sie für Schlagzeilen, als sie gemeinsam mit einem ehemaligen Eishockeyprofi in den Hamptons gesichtet wurde. Die beiden sollen aber nur Freunde sein.