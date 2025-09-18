Seltener Moment: William und Kate halten Händchen

William und Kate hatten die Trumps am Mittwoch als erste Royals begrüsst, es soll laut des Magazins «People» auch zu einem privaten Treffen mit dem Präsidenten und seiner Frau nach dem Mittagessen gekommen sein. Ausserdem besuchten die Trumps in der St.–Georgs–Kapelle auch das Grab der verstorbenen Queen Elizabeth II.