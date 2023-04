Seltener öffentlicher Auftritt: Jack Nicholson besucht Lakers-Spiel

Drei Oscars im Schrank

Jack Nicholson war in seiner langen Karriere zwölf Mal für den Oscar nominiert und gewann den Goldjungen drei Mal: 1976 als bester Hauptdarsteller für «Einer flog über das Kuckucksnest», 1984 als bester Nebendarsteller in «Zeit der Zärtlichkeit» und 1998 erneut als bester Hauptdarsteller für seine Performance in «Besser geht's nicht».