Seltener Paarauftritt in Venedig: Winona Ryder zeigt ihren Partner

In «Beetlejuice Beetlejuice», der späten Fortsetzung von Tim Burtons Klassiker «Beetlejuice», schlüpft Winona Ryder wieder in ihre Rolle der Lydia Deetz. «Wednesday»–Star Jenna Ortega (21) verkörpert ihre Tochter, auch mit ihr schritt Ryder über den roten Teppich. Der Film kommt am 12. September in die deutschen Kinos.