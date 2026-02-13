Seltener Paarauftritt von Alicia Vikander und Michael Fassbender

Paar tritt nur selten öffentlich auf

Der gemeinsame Auftritt in London war für Alicia Vikander und Michael Fassbender der erste seit mehr als einem Jahr. Das Paar tritt nur selten zusammen vor die Kameras und hält sein Familienleben weitgehend unter Verschluss. Seit 2017 sind beide verheiratet und haben zwei Kinder: 2021 wurde ihr erster Sohn geboren, im Juli 2024 bestätigte Vikander die Geburt des zweiten Kindes – weitere Details sind nicht bekannt.