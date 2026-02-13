Seltener Paarauftritt von Alicia Vikander und Michael Fassbender

Alicia Vikander (37) und Michael Fassbender (48) zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Bei der BAFTA–Gala «Invest in Talent» traten die beiden am Donnerstag in London jedoch zusammen auf und liefen Seite an Seite über den roten Teppich.
Die schwedische Oscarpreisträgerin Alicia Vikander setzte bei der Veranstaltung im «The Chancery Rosewood»–Hotel auf ein massgeschneidertes, schulterfreies Kleid von Louis Vuitton, wie die «Daily Mail» berichtet. Der Look lebte von dem gerüschten Off–Shoulder–Ausschnitt, der betonten Taille mit Ziernähten und einem weit schwingenden Rock. Dazu kombinierte sie dezenten Schmuck aus der High–Jewellery–Kollektion des Modehauses. Ehemann Michael Fassbender blieb klassisch und erschien im schwarzen Smoking.
Paar tritt nur selten öffentlich auf
Der gemeinsame Auftritt in London war für Alicia Vikander und Michael Fassbender der erste seit mehr als einem Jahr. Das Paar tritt nur selten zusammen vor die Kameras und hält sein Familienleben weitgehend unter Verschluss. Seit 2017 sind beide verheiratet und haben zwei Kinder: 2021 wurde ihr erster Sohn geboren, im Juli 2024 bestätigte Vikander die Geburt des zweiten Kindes – weitere Details sind nicht bekannt.
Die BAFTA–Gala «Invest in Talent» ist eine alle zwei Jahre stattfindende Spendenveranstaltung, die der Finanzierung der nächsten Generation kreativer Talente in den Bereichen Film, Spiele und Fernsehen gewidmet ist. Die BAFTA Film Awards 2026 finden am Sonntag, dem 22. Februar, statt.