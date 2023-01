Bei der Filmvorstellung zeigte sich das Trio bestens gelaunt. Mit perfekt aufeinander abgestimmten Outfits posierten die drei vor den Kameras. Der Schauspieler trug einen Nadelstreifenanzug, dazu eine blaue Krawatte. Sein Sohn trat im schwarzen Anzug im Tarantino-Stil plus schwarzer Krawatte auf, passend dazu entschied sich die 66-Jährige für einen edlen, schwarzen Hosenanzug mit Pumps. Dass Tom Hanks Sohn seine Eltern auf dem roten Teppich begleitet, ist eine Besonderheit. Die Überraschung war bereits bei der Premiere des Films in Madrid Ende des letzten Jahres gross, als der jüngste Sprössling mit dabei war. Nun folgte in Manhattan der nächste Auftritt des scheuen 26-Jährigen. Tom Hanks ist Vater von vier Kindern. Seine jüngsten Kinder Truman und Chet Hanks (32) stammen aus der Ehe mit Rita Wilson.