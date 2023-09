Seltenes Foto: Selena Gomez feiert ihre «beste Freundin» Taylor Swift

Auf dem zweiten Foto drückt Swift ihrer Freundin einen Kuss auf die Wange. «Thas my best frien'– she a real bad» (zu Deutsch «Das ist meine beste Freundin, sie ist wirklich schlecht»), schreibt Gomez zu dem Post – in Anlehnung an den Songtext in «Best Friend» von Saweetie (30) und Doja Cat (27).