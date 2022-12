Seltenes Weihnachtsfoto zeigt Familie von Richard Gere

Seit 2018 ist «Pretty Woman»-Star Richard Gere (73) in dritter Ehe mit der spanischen Publizistin Alejandra Silva (39) verheiratet. In sozialen Netzwerken zeigt das Paar verhältnismässig wenig aus seinem Privatleben. Der 73-jährige Schauspieler ist dort sogar überhaupt nicht aktiv und führt kein eigenes Profil. Doch Ehefrau Alejandra Gere hat nun auf Instagram ein süsses Familienfoto geteilt, das die vierköpfige Familie in tropischen Gefilden zeigt. Dazu schreibt die 39-Jährige: «Frohe Weihnachten von unserer Familie an Ihre».