Senta Berger spricht erstmals über ihren schweren Unfall

«Als ich hier aus Hamburg ankam, konnte ich nichts, gar nichts. Nicht gehen. Nicht stehen», sagt Berger rückblickend. Die Fortschritte, die sie seitdem gemacht habe, beschreibt sie als «gross und erstaunlich». Der eigentlich Sturz wird ihr jedoch ein unlösbares Rätsel bleiben, so Berger: «Ich höre nur noch den Aufprall auf das Parkett vor der ersten Zuschauerreihe.» Sie habe zunächst alles nicht begreifen können, bis ein Arzt der Ambulanz sagte: «Sehen Sie mal Ihre Beine an. Das eine ist viel kürzer als das andere. Sie haben einen Oberschenkelbruch.»