Senta Berger trauert um Michael Verhoeven: Das Geheimnis ihrer Liebe

Verhoeven verliess schliesslich schon fast Hollywood–reif den Wagen, in dem sie sassen: «Durchs Fenster, weil die Tür in meinem alten Auto klemmte. Wir haben uns so furchtbar gestritten, dass es förmlich gesprüht hat. Und dass dieses Sprühen und Funkeln auch noch einen anderen Grund hatte, das war mir klar.» Doch zwei oder drei Jahre hätten sie sich daraufhin gar nicht gesehen, bei der gemeinsamen Agentin habe sie aber schon nachgefragt, was denn «der junge Verhoeven» so treibe.