Senta Berger verabschiedet sich vom «warmherzigen» Peter Simonischek

Im Gespräch mit der Zeitschrift «Bunte» zählte Berger nun die mannigfachen Qualitäten auf, die Simonischek Zeit seines Lebens ein ums andere Mal unter Beweis stellte: «Ich denke an einen Mann, der warmherzig und humorvoll ist, der wunderbar erzählen, aber auch zuhören kann.» Zwar habe er sich stets sehr über Erfolge freuen können. Zugleich sei er aber «völlig uneitel» gewesen. Dabei hätte er Bergers Ansicht nach «jeden Grund gehabt, ein bisschen eitel zu sein. Er war ein unglaublich vielseitiger Schauspieler, auf der Bühne, im Film.» Besonders an Simonischek geschätzt habe sie, dass er «sich, anders als viele in unserem Metier, nicht ernstgenommen hat.»