Senta Berger: «Wirklich alt fühle ich mich erst jetzt»

Senta Berger (84) hat im Interview mit der «Bild am Sonntag» über ihr Verhältnis zum Älterwerden gesprochen. «Ich war lange unglaublich naiv», gibt die Schauspielerin in Bezug darauf an. Mit 50 habe sie überhaupt nicht daran gedacht, dass sie schon 50 sei. Nachdem sie in den Jahren darauf immer noch viel gedreht habe, war sie in ihrer Wahrnehmung «mit 75 irgendwie immer noch nicht alt. Ich hatte zwar schon Enkelkinder, und von aussen hätte mein Leben durchaus alt aussehen können, aber ich fühlte mich nicht so. Wirklich alt fühle ich mich erst jetzt.»