Sepp Maier: Die Ikone einer Torwart-Nation wird 80 Jahre alt

Maier war schon mit 18 bei den Bayern gesetzt – und wenig später auch beim DFB

Dennoch war auch zu diesem Zeitpunkt kaum daran zu denken, dass Maier in nur wenigen Jahren zu einer Ikone seiner Position werden würde. Deutschlands bisheriger Vorzeige–Torhüter hiess Toni Turek (1919–1984), der beim Wunder von Bern 1954 im Tor stand. Die internationalen Grössen waren der Russe Lew Yashin (1929–1990), Englands Gordon Banks (1937–2019) oder Italiens Dino Zoff (82), der ebenfalls am 28. Februar Geburtstag hat. Doch Maier hatte in Bundestrainer Helmut Schön (1915–1996) einen Förderer, der ihn bereits in die Jugendauswahl berief, als Sepp Herberger (1897–1977) noch Bundestrainer war. So kam es, dass Maier als Stellvertreter der damaligen deutschen Nummer eins, Hans Tilkowski (1935–2020), zur WM 1966 nach England mitfahren durfte.