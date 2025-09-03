September Reset: Warum es sich lohnt, jetzt neue Ziele zu setzen

Während viele den Jahreswechsel als klassischen Zeitpunkt für gute Vorsätze nutzen, bietet der September eine unterschätzte Chance für einen Neuanfang. Nach der Sommerpause, wenn die Tage langsam kürzer werden und der Alltag wieder Struktur gewinnt, ist der ideale Moment, eine Bilanz zu ziehen und neue Ziele zu setzen. Warum es sich lohnt, jetzt einen «September Reset» zu starten.