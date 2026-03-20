Sequel zur Videospielverfilmung: Kirsten Dunst bei «Minecraft 2» dabei

Der Schritt hat eine gewisse Vorgeschichte: Im vergangenen Sommer hatte Dunst in einem Interview mit dem Magazin «Town & Country» angedeutet, dass sie für ein solches Projekt durchaus zu haben wäre. Ihre Kinder seien grosse Fans des ersten Teils gewesen, sagte sie – und eine Produktion, bei der sie am Ende nicht draufzahle, könne es ruhig auch sein. Aus dem Scherz ist nun Ernst geworden.