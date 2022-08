Serena Williams (40) hat ihr Erstrundenmatch bei den US Open gewonnen. Den Sieg gegen Danka Kovinic (27) aus Montenegro feierten zahlreiche Promis auf der Tribüne mit ihr. Im New Yorker Arthur-Ashe-Stadion nahm unter anderem die australische Schauspielerin Rebel Wilson (42) Platz. Sie kam in Begleitung ihrer Freundin Ramona Agruma und trug ein auffälliges Kleid in Pink, mit dem sie aus der Menge herausstach. «Es war so toll, Serena heute Abend spielen zu sehen! Was für eine Legende!», schrieb Wilson nach dem Match bei Instagram und veröffentlichte eine Reihe von Pärchenbilder mit Agruma.