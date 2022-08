Auch wenn ihr der Sport schmerzlich fehlen wird, habe sich ihr Fokus langsam auf Serena Ventures verlegt, ihre Investitions-Firma. Sechs Mitarbeiter fasst diese mittlerweile. 16 Firmen hat Serena Ventures bereits gegründet, darunter Impossible Foods oder Noom. «Jeden Morgen bin ich so aufgeregt, die Treppe hinunter in mein Büro zu gehen, in Zoom-Konferenzen zu springen und die Unternehmen zu überprüfen, in die wir investieren möchten», schwärmt Williams.