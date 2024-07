Serena Williams: Ehemann Alexis Ohanian hat Lyme-Borreliose

«Das war eine Überraschung»

Lyme–Borreliose wird in der Regel durch einen Biss von Zecken übertragen, die mit dem Bakterium der Borrelia–Spezies infiziert sind. In bewaldeten Gebieten mit hohem Zeckenaufkommen ist die Erkrankung deshalb besonders häufig. «Ich verbringe so wenig Zeit in der Wildnis und im Nordosten, deshalb war es eine ziemliche Überraschung», betonte Ohanian. Er bleibe aber positiv: «Die Zecke kann mich nicht aufhalten!»