Weltruhm als «Kopf auf einem Stock»

Der Schauspieler mit dem eindrucksvollen Gesicht war über sechs Jahrzehnte in der Film- und TV-Branche tätig. Erste grössere Bekanntheit erfuhr er 1997 durch seine Rolle als sprechender «Kopf auf einem Stock» in der Science-Fiction-Komödie «Men in Black». Zudem kennt man ihn aus dem Film «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt» von 2007, in dem er an der Seite von Johnny Depp (59) und Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards (79) den Piratenfürsten Eduardo Villanueva verkörperte.