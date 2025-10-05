Serie feiert Jubiläum: Das wurde aus den «Gilmore Girls»-Stars

Die «Gilmore Girls» feiern ihr 25–jähriges Jubiläum. Die Serie mit Lauren Graham (58) und Alexis Bledel (44) in den Hauptrollen lief am 5. Oktober 2000 das erste Mal in den USA. Sieben Staffeln lang, bis 2007, begeisterte sie die Fans. 2016 feierten die Hauptdarsteller mit der vierteiligen Miniserie «Gilmore Girls: Ein neues Jahr» ein Comeback. Schon zuvor hatte Netflix die Originalserie in sein Programm aufgenommen und damit einen neuen Hype um die Show ausgelöst, die für das «Time»–Magazin zu den 100 besten Fernsehserien gehört.