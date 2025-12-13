Serie mit Emma Thompson: «Down Cemetery Road» bekommt zweite Staffel

In der zweiten Staffel werden Thompson, die die Privatdetektivin Zoë Boehm spielt, und Wilson, die Sarah Trafford verkörpert, erneut gemeinsam ermitteln. Diesmal führt sie ein besonders verzwickter Fall in die Abgründe des illegalen Kunsthandels. Ausgangspunkt ist der mysteriöse Tod einer Frau, die vor einen Zug stürzt. Der Fall nimmt eine überraschende Wendung, als die beiden auf die Spur eines Serienkillers stossen.