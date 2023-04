Die Spiele

Für so manchen Fan der «Harry Potter»-Bücher und -Filme dürfte zudem Anfang dieses Jahres mit dem Erscheinen des Videospiels «Hogwarts Legacy» ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung gegangen sein. In einer offenen Welt schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines Zauberschülers und erleben Abenteuer an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Begleitet wurde das Erscheinen des Spiels allerdings mit Boykottaufrufen. Der Grund: In den vergangenen Jahren war Rowling, die nicht an der Entwicklung des Spiels beteiligt war, mit umstrittenen Äusserungen zu Transsexualität bei Twitter aufgefallen und dafür kritisiert worden. Die Entwickler des Spiels hatten sich von den Äusserungen distanziert.