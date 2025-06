Serie «The Narrow Road to the Deep North»: Ein Leben, drei Geschichten

Die Geschichte einer ebenso innigen wie tragischen Liebe. Die Geschichte über unvorstellbare Grauen des Krieges. Und die Geschichte eines Mannes, der auf seine bewegte Existenz zurückblickt. Es ist erstaunlich: Wofür andere Produktionen zuweilen mehrere Staffeln benötigen, packt die neue Miniserie «The Narrow Road to the Deep North», die ab 1. Juli bei Sky und dem Streamingdienst Wow zu sehen ist, gekonnt in lediglich fünf Episoden. Das mag zu Beginn zwar etwas überfordern. Es zieht einen wenig später aber umso mehr in seinen Bann.