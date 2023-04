Serien streamen auf einem alten Fernseher? So geht's

TV-Stick: Preiswert und praktisch

Sogenannte TV-Sticks sind schon ab etwa 35 Euro zu bekommen und ihre Installation könnte kaum einfacher sein: Man steckt sie in den HDMI-Anschluss, navigiert sich über die mitgelieferte Fernbedienung in die Verbindung mit dem WLAN und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Ist das Fernsehgerät so alt, dass es keinen digitalen HDMI-Anschluss hat, muss ein zusätzlicher Adapter her. Ein «HDMI auf Chinch»-Adapter oder ein HDMI-Mehrfachkonverter ermöglicht sogar das Einrichten seiner Streamingportale auf Röhrenfernsehern, wie etwa Amazon in einem Werbevideo für seinen TV-Stick anteasert.