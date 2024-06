Serienhit «Babylon Berlin» endet nach der fünften Staffel

Finale Staffel soll im Februar 1933 spielen

Wie es in der Pressemitteilung weiter heisst, erarbeiten die Regisseure und Autoren der bisherigen Staffeln – Henk Handloegten (56), Achim von Borries (55) und Tom Tykwer (59) – derzeit die letzte Fassung der Drehbücher. Sie beruhen auf dem Roman «Märzgefallene» von Volker Kutscher (61). Die Autoren und Regisseure geben schon einen Vorgeschmack auf den Inhalt. Die finale Staffel soll demnach im Februar 1933 spielen, der Zeit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. «Selten wurde eine Gesellschaft in so kurzer Zeit radikaler aus den Fugen gehoben als Deutschland in diesem chaotischen Monat. Nicht nur Gereon Rath und Charlotte Ritter – alle unsere Protagonisten müssen erkennen, dass sie nur noch wenige Wahlmöglichkeiten haben: sich ein– und unterordnen, ihr Leben in der offenen Opposition aufs Spiel setzen, den Rückzug in die innere Emigration oder die Flucht ins Exil antreten.» In diesem entscheidenden Monat eröffne sich aber auch die Möglichkeit, «den Gang der Geschichte in letzter Sekunde noch zu verändern».