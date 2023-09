Serienstar Gayle Hunnicutt mit 80 Jahren verstorben

Hunnicutt wurde 1943 in Texas geboren. Sie studierte Theaterwissenschaft und Englisch an der University of Calfornia. Da sie mit dem Rollenangebot in den USA nicht zufrieden war, verliess sie die Staaten 1969 und trat vor allem in europäischen Produktionen auf. Sie wirkte auch bei zahlreichen Theaterproduktionen in Grossbritannien mit. Ihre letzte Rolle war jedoch auf dem Bildschirm: Im Jahr 1999 spielte sie in einer Folge der britischen Serie «Die Profis – Die nächste Generation».