Serienstart «Kafka» im Ersten: Das erwartet die Zuschauer

Darum geht es in «Kafka»

Die neue ARD–Serie «Kafka» ist nicht chronologisch aufgebaut. Vielmehr widmet sich jede der sechs Episoden einem anderen bedeutenden Kapitel aus Franz Kafkas Leben. So stehen etwa in drei Folgen seine Lebensgefährtinnen und Liebschaften Felice Bauer (Lia von Blarer, 31), Milena Jesenská («Babylon Berlin»–Star Liv Lisa Fries, 33) und Dora Diamant (Tamara Romera Ginés, 29) im Mittelpunkt. Kafka, der in Liebesdingen als überaus entscheidungswach galt, war dreimal verlobt, doch heiratete nie. In den Jahren vor seinem Tod führte er eine damals so genannte «Wilde Ehe» mit Dora Diamant.