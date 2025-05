Serienstart «Murderbot» auf Apple TV+: Mörderische KI auf Abwegen

Für reichlich humorvolle Kontraste ist also gesorgt. Einzig die übergreifende, stellenweise zu ernst daherkommende und nicht so recht fesselnde Haupthandlung von «Murderbot» sowie einige der nicht vollständig ausgearbeiteten Nebenfiguren vermögen an der neuen Serie von Apple TV+ nicht vollends zu überzeugen. Das aber fällt angesichts eines grandiosen Hauptdarstellers und einer famosen Umsetzung durch das Serienschöpfer–Brüderpaar Chris («Rogue One: A Star Wars Story», 55) und Paul Weitz («Mozart in the Jungle», 59) nicht weiter ins Gewicht.