Serienstart «Pluribus»: Neue Sci-Fi-Show des «Breaking Bad»-Erfinders

«Breaking Bad»–Fans werden auch viel wiedererkennen

Trotz aller Unterschiede zu den Gilligan–Serien «Better Call Saul» und «Breaking Bad» wird Fans von Walter White, Jesse Pinkman, Saul Goodman und Co. bei «Pluribus» auch etliches vertraut vorkommen. So spielt die Sci–Fi–Serie erneut – wie die Shows aus dem Heisenberg–Universum – in Albuquerque, New Mexico, wo auch Gilligan selbst im echten Leben wohnt. Die Geschichte wird ruhig und geduldig mit einem Fokus auf die Charaktere und ihre Emotionen erzählt – und «Pluribus» enthält daneben Gilligans meisterhafte, oft überaus rätselhafte Eröffnungssequenzen, die augenblicklich Spannung aufbauen und die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Handlung und Welt der Serie hineinziehen.