Serkan Yavuz: Emotionale Worte nach Geburt der Tochter

Samira Klampfl und Serkan Yavuz haben sich in der dritten Staffel von «Bachelor in Paradise» gefunden. In der RTL-Kuppelshow treffen Singles aufeinander, die beim «Bachelor» oder bei der «Bachelorette» ihr Liebesglück nicht gefunden haben und erneut auf die Suche gehen. «Für mich war es klar, dass sie die Mutter meiner Kinder wird», erzählte Yavuz in der Wiedersehensshow der Kuppelshow, in der das Paar die Schwangerschaft verkündete.