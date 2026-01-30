Serkan Yavuz macht eigene Podcast-Folge über das Dschungeldrama

Reality–Karriere seit 2019

Serkan selbst könnte sich keine bessere Promo wünschen. Er hatte seine TV–Karriere im Jahr 2019 bei der «Bachelorette» begonnen, tingelte anschliessend durch Formate wie «Bachelor in Paradise», wo er seine spätere Ehefrau kennenlernte. Die beiden heirateten 2023, ihre Kinder kamen 2022 und 2024 auf die Welt. Im Februar 2025 kam heraus, dass er seine Frau mehrfach betrogen hatte. Dass sich auch Eva darunter befand, wurde erst später bekannt.