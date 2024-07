Serkan Yavuz: Tochter Valea musste operiert werden

Krankenhausaufenthalt mit Infekt

In einer Instagram Story meldet sich Yavuz aus dem Auto heraus von der Fahrt von der Klink nach Hause. Dazu schrieb er: «Bin so glücklich, hier mit einem guten Gefühl endlich fahren zu können. Samira muss noch mit Valea in der Klinik bleiben, bei ihr bleibt es auch ruhiger. Wir sind gerade einfach nur happy nach all diesen Tagen.» Laut «RTL.de» musste Valea bereits Mitte Juli aufgrund eines Infekts stationär ins Krankenhaus. Samira berichtete des Weiteren bei Instagram, dass ihre Tochter Probleme beim Trinken und der Gewichtszunahme habe. Wie RTL weiter berichtete, musste Serkan Yavuz sich zudem kürzlich selbst ins Krankenhaus für eine Leisten–OP begeben.