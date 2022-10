«Servus, Legende!» Franck Ribéry beendet seine Fussball-Karriere

Der langjährige FC-Bayern-Star Franck Ribéry (39) hängt seine Fussballschuhe an den Nagel. Das verkündet der Franzose am Freitag auf seinen sozialen Kanälen. «Trotz aller Anstrengungen in den letzten Monaten wurden die Schmerzen in meinem Knie immer schlimmer», erklärt der 39-Jährige in einem Video. Deshalb sei er nun gezwungen, mit dem Fussballspielen aufzuhören. «Der Ball ruht, die Gefühle in mir nicht.»