«Sesamstrasse»: Riccardo Simonetti ist zu Gast bei Samson und Co.

Der Besuch von Simonetti in der «Sesamstrasse» steht unter dem Motto «Self Empowerment». Gemeinsam mit den Puppen wird er das Lied «Jetzt kommt Deine Zeit» singen. Der Star zeigt sich in einem Statement begeistert von der Möglichkeit, in der renommierten Kindersendung mitzuwirken: «Ich liebe es, dass es der ‹Sesamstrasse› schon immer gelungen ist, ernste Themen kindgerecht zu verpacken. Kinder werden nicht angelogen und auch nicht für doof verkauft – ganz im Gegenteil, man nimmt sie an die Hand und führt sie altersgerecht an Themen heran. Mit Spass und ganz viel Wärme.»