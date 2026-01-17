Set-Bilder: Jude Law und Andrew Garfield werden zu Siegfried und Roy

Ihre beeindruckende Showkarriere fand am 3. Oktober 2003 ein tragisches Ende: Der Tiger Mantacore attackierte Roy auf der Bühne und verletzte ihn schwer am Hals. Nach dem Vorfall standen Siegfried und Roy nur noch ein einziges Mal gemeinsam auf der Bühne – bei einer Benefizveranstaltung im Februar 2009. Roy Horn verstarb im Mai 2020 an den Folgen einer Covid–19–Erkrankung, Siegfried Fischbacher folgte rund ein halbes Jahr später – er erlag im Januar 2021 einem Krebsleiden.