Set-Unfall: So geht es Norman Reedus nach seiner Gehirnerschütterung

«The Walking Dead»-Star Norman Reedus (53) hat sich nach seiner zugezogenen Gehirnerschütterung bei seinen Fans gemeldet und sich für die Genesungswünsche bedankt. Zudem hat er ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. In einem Instagram-Post erklärt er: «Ich hatte einen Unfall. Aber es geht mir besser und ich werde am Dienstag wieder bei der Arbeit sein, haben sie mir gesagt. Und entschuldigt wegen des Events in Atlanta, ich habe mich darauf gefreut.» Reedus sollte Teil der Fandemic Dead Show in Atlanta sein, die vom 18. bis 20. März geplant war.