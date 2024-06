Setbesuch bei «Harry Potter»: Julia Beautx verrät ihre Traumrolle

Liebe Julia, Sie durften einen Blick hinter die Kulissen von «Harry Potter und das verwunschene Kind» werfen. Was haben Sie erlebt?

Julia Beautx: Ich hätte vorher niemals gedacht, dass man die Welt von «Harry Potter» von den Bildschirmen so authentisch auf eine echte Bühne bringen kann, aber die Show hat es wirklich geschafft. Es war unglaublich faszinierend, hinter die Bühne des Theaters und vor allem hinter ein paar der Zaubertricks schauen zu dürfen, die in der Show vorgeführt werden. Selbst wenn man weiss, wie einige der Illusionen funktionieren, ist es immer noch total magisch und es macht so viel Spass, diese auszuführen. Man fühlt sich fast, als könnte man wirklich zaubern. Mein Highlight war aber, auf dem Hogwarts Express zu fahren. So ein cooles Gefühl!