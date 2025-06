Setbesuch von Markus Söder: Münchner «Tatort»-Duo erhält Ehrenpreis

Die letzte «Tatort»–Folge des Duos

Nemec und Wachtveitl stehen nach rund 35 Jahren kurz vor ihrem «Tatort»–Abschied. In ihrem 99. und 100. Fall schlüpfen sie ein letztes Mal in ihre Rollen. Die Zuschauer erwartet mit «Unvergänglich» eine spannende Doppelfolge: Nur vier Tage vor der Pensionierung der Kommissare taucht eine verbrannte Leiche auf. Die Suche nach dem Täter führt sie auf Irrwege und in ein ganzes Netz krimineller Gewalt. Die Dreharbeiten für die finale Doppelfolge finden noch bis zum 16. Juli in München und Umgebung statt, ein Ausstrahlungsdatum gab der Sender noch nicht bekannt.