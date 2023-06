«Sex and the City»: Cynthia Nixon und Kristin Davis als Carrie?

Cynthia Nixon (57) als Miranda und Kristin Davis (58) als Charlotte prägen seit einem Vierteljahrhundert das «Sex and the City»-Franchise. Doch vor dem Start der Serie sprachen sie für einen anderen Part vor: Für die Hauptrolle der Carrie, der später an Sarah Jessica Parker (58) ging. Dies verrieten die Stars in einem Podcast zu «And Just Like That...», dem späten Sequel der Kultserie. Anlass war der 25. Geburtstag von «Sex and the City». Carrie und Co. gingen am 6. Juni 1998 erstmals in den USA auf Sendung.